МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Евросоюз смягчил условия потолка цен на российские нефтепродукты, чтобы ослабить давление на мировые цены на топливо, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер Kept Антон Усов. Вступают в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты из России и потолок цен

Еврокомиссия разъяснила, что под установленный с 5 февраля потолок цен на российское топливо не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третье стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточняется. В начале документа Еврокомиссия поясняет, что он "не является юридическим актом".

"Это сделано с целью, чтобы ослабить давление выпадающих объемов из РФ на ценовую конъюнктуру мирового рынка, но при этом так, чтобы прибыль от дополнительной переработки образовывалась за пределами РФ и не попала в бюджет РФ. Формулировка достигает этих целей, позволяя широкое трактование дополнительной переработки или блендирования", — сказал эксперт.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).