ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев — ПРАЙМ. Финский энергетический гигант Fortum зарегистрирует дополнительное доналоговое обесценивание в размере около 990 миллионов евро, связанное с российским сегментом, сообщает во вторник компания. Финская Fortum согласовала окончательные условия продажи Uniper

Fortum, которому вместе с его дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании "Фортум" и "Юнипро", в мае 2022 года сообщал, что принял решение об уходе с российского рынка и продаже активов. Однако указ президента РФ от 5 августа 2022 года заблокировал компании сделки по продаже, хотя к моменту заморозки Fortum уже завершил прием заявок от потенциальных покупателей.

"В связи с усложняющейся операционной средой и длительной неопределенностью в отношении российских операций Fortum, в результатах четвертого квартала 2022 года Fortum отразит дополнительное обесценивание до налогообложения в размере около 990 миллионов евро, связанное с российским сегментом", — говорится в сообщении.

Обесценивание включает примерно 550 миллионов евро, относящихся к основным средствам российского сегмента Fortum. Они будут отражены как "статьи, влияющие на сопоставимость". Кроме того, обесценивание в размере около 250 миллионов евро, связанное с долей участия Fortum в ТГК-1 и совместных предприятиях, будет отражено в "доле прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий". Обесценивание включает также списание примерно 190 миллионов евро по статье "прочие финансовые статьи — нетто", в основном относящиеся к ветровой генерации.

Стоимость российских чистых активов после обесценивания составляет около 1,7 миллиарда евро, уточняет Fortum.

Финансовая отчетность будет опубликована компанией 2 марта.

Fortum — финская государственная энергетическая компания. В компании работают около 8 тысяч специалистов в ряде стран.