МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Принятые ответные меры в энергетике в связи с западными санкциями носят выверенный характер и минимизируют издержки для РФ, бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам привел к подрыву энергобезопасности ЕС, сообщили в МИД России. Запад перестарался: новый "топливный потолок" ударит не по России

"В данном контексте стратегический курс России в предыдущие десятилетия на диверсификацию энергоэкспорта, освоение новых международных ниш и сфер доказал свою безусловную состоятельность. Принятые нами ответные меры в связи с санкционным давлением коллективного Запада носят выверенный характер, минимизируют издержки для нашей страны и мирового сообщества. При этом бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам уже привел к подрыву энергобезопасности ЕС, вернул в повестку дня указанного объединения угрозу энергетической бедности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что были вынуждены реагировать на "неприемлемые попытки коллективного Запада насытить профессиональные дискуссии сугубо конфронтационными, политизированными вбросами".

"Данная линия характеризует утрату им былого доминирования в энергетическом секторе за счет контроля импортных потоков и платежных механизмов. Любые административные меры со стороны США и их союзников в "Группе семи" по изоляции или созданию преград для государства-производителя/экспортера востребованного ресурса (будь то углеводороды или редкоземельные металлы) лишь осложняют совместный поиск решений глобальных проблем", — добавили в ведомстве.