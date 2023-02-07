МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддерживает инициативу губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва о введении в 2023-2024 годах моратория на изменение транспортных тарифов и налогового законодательства в угольной отрасли, сообщило ведомство. Минэнерго развеяло опасения вокруг последствий нефтяного эмбарго ЕС

Губернатор Кемеровской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "энергетика" Сергей Цивилев, согласно сообщению на сайте Кремля, предложил ввести мораторий на повышение тарифов на перевозку угольной продукции железнодорожным транспортом.

"Минэнерго поддерживает инициативу губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва о введении в 2023-2024 годах моратория на изменение транспортных тарифов и налогового законодательства в отрасли", — говорится в сообщении со ссылкой на выступление замминистра энергетики Сергея Мочальникова на заседании комиссии Госсовета.

Мочальников также рассказал, что, несмотря на сложности, с которыми столкнулась угольная отрасль, добыча не останавливается и предприятия продолжают свою работу. По его словам, угольные компании наращивают погрузку в порты Северо-Запада, но пропускную способность Восточного Полигона необходимо увеличить в установленные сроки.

"Необходимо, чтобы при формировании индикативов были задействованы все перевозимые товары, идущие по Восточному полигону, а не только угольная продукция. Это обеспечит прозрачность и предсказуемость, как для грузоотправителей, так и для органов исполнительной власти при формировании доходной части региональных бюджетов", — приводятся в сообщении слова замглавы Минэнерго.

Отмечается, что участники заседания также обсудили вопросы строительства объектов железнодорожной инфраструктуры и энергоснабжения в рамках мероприятий по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Угольные компании, добавляет Минэнерго, должны иметь возможность прогнозировать отгрузку для заключения и исполнения долгосрочных контрактов.