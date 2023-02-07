БРЮССЕЛЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) разрешила Греции частично компенсировать промышленности возросшие расходы на электричество из-за затрат на выбросы в союзе, говорится в релизе ЕК. В ЕК сообщили о переходном периоде в применении потолка цен на топливо

"Европейская комиссия одобрила в соответствии с правилами по государственной помощи ЕС греческую схему частичной компенсации энергоемким компаниям более высоких цен на электроэнергию, (возросших) в результате косвенных затрат в рамках Системы торговли выбросами ЕС", — говорится в заявлении.

Общий бюджет этой схемы предполагается на уровне 1,36 миллиарда евро, она рассчитана до 2031 года.

Эта мера направлена ​​на снижение риска так называемой "утечки углерода", когда компании перемещают свое производство из ЕС в страны с менее амбициозной политикой в ​​области климата.

Евросоюз обязался стать климатически нейтральным континентом к середине века, что потребует сокращения выбросов, перестройки систем получения и потребления энергии, а также значительных инвестиций.