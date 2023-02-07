ЕК разрешила Греции компенсировать промышленности траты на электричество
ЕК разрешила Греции частично компенсировать промышленности расходы на электричество
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) разрешила Греции частично компенсировать промышленности возросшие расходы на электричество из-за затрат на выбросы в союзе, говорится в релизе ЕК.
"Европейская комиссия одобрила в соответствии с правилами по государственной помощи ЕС греческую схему частичной компенсации энергоемким компаниям более высоких цен на электроэнергию, (возросших) в результате косвенных затрат в рамках Системы торговли выбросами ЕС", — говорится в заявлении.
Общий бюджет этой схемы предполагается на уровне 1,36 миллиарда евро, она рассчитана до 2031 года.
Эта мера направлена на снижение риска так называемой "утечки углерода", когда компании перемещают свое производство из ЕС в страны с менее амбициозной политикой в области климата.
Евросоюз обязался стать климатически нейтральным континентом к середине века, что потребует сокращения выбросов, перестройки систем получения и потребления энергии, а также значительных инвестиций.
https://1prime.ru/energy/20230207/839723152.html
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