МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Поставки топлива после эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России будут обходиться странам Европы дороже, чем из России, тогда как дружественные РФ страны, напротив, окажутся от этого в плюсе, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. В Германии назвали негативные последствия эмбарго на российское топливо

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).

"Бенефициарами от введённого потолка цен на нефтепродукты скорее являются дружественные и нейтральные для России страны, так как основной поток нефтепродуктов теперь будет направлен в страны Евросоюза по более дорогостоящим маршрутам относительно поставок из российских морских портов", — считает собеседница агентства.

По ее словам, странами-лидерами по закупкам российских нефтепродуктов в январе 2023 года стали Индия, Турция, Египет.