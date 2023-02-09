МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия ведет с Ливаном техническое согласование передачи Бейруту пшеницы и нефтепродуктов, заявил РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков. Лавров выразил надежду на скорые поставки пшеницы и нефтепродуктов в Мали

Дипломат упомянул, что на основании обращения ливанского правительства руководством России было принято решение о безвозмездных поставках пшеницы и нефтепродуктов.

"На данном этапе идет техническое согласование передачи этой продукции", — сказал Рудаков.

Посол также отметил, что в 2022 году среди ливанских школ было распределено 714,15 тонны российского подсолнечного масла.

В ноябре 2022 года и. о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива. Он заявил, что даты поставок будут определены позднее.

Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.