Посол Рудаков: Россия согласовывает с Ливаном передачу стране пшеницы и нефтепродуктов
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия ведет с Ливаном техническое согласование передачи Бейруту пшеницы и нефтепродуктов, заявил РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков.
Дипломат упомянул, что на основании обращения ливанского правительства руководством России было принято решение о безвозмездных поставках пшеницы и нефтепродуктов.
"На данном этапе идет техническое согласование передачи этой продукции", — сказал Рудаков.
Посол также отметил, что в 2022 году среди ливанских школ было распределено 714,15 тонны российского подсолнечного масла.
В ноябре 2022 года и. о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива. Он заявил, что даты поставок будут определены позднее.
Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://1prime.ru/energy/20230209/839741003.html
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