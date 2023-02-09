ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев — ПРАЙМ. Финляндия поставила цель стать лидером по созданию водорода в ЕС и производить не менее 10% от европейских потребностей к 2030 году, сообщает в четверг министерство труда и экономического развития страны. Финляндия увеличила потребление угля в 2022 году

Соответствующая резолюция принята в четверг кабмином.

"Мы хотим производить водород и электротопливо, прежде всего, для нужд финской промышленности, транспорта и энергетической системы. Водород также способствует обновлению промышленности и росту экспорта с высокой добавленной стоимостью", — приводится в сообщении цитата министра экономического развития Мики Линтиля.

К конкурентным преимуществам Финляндии относятся предсказуемость операционной среды, беспроблемные процедуры получения разрешений и планирования землепользования, уточняет министерство.

Резолюция основана на политике правительства, согласно которой в рамках стратегии климата и энергетики будет подготовлена национальная водородная стратегия и последующее постановление правительства, которое поддержит работу по созданию водородного кластера, состоящего из конкретных компаний, уточняет министерство.