МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министры энергетики Казахстана и Узбекистана Болат Акчулаков и Журабек Мирзамахмудов на встрече 9 февраля обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли, сообщает "Газпром". Иран и "Газпром" продолжили консультации по разработке месторождений

"Сегодня состоялась рабочая встреча Алексея Миллера с Министром энергетики Республики Казахстан Болатом Акчулаковым и Министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым. Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли", – говорится в сообщении в телеграм-канале "Газпрома".

Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран.

В январе 2023 года "Газпром" подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и министерством энергетики Узбекистана.

Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия–Центр". Основные условия поставок пока не утверждены.

Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия–Центр" проходят по территориям России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.