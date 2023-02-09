МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил в стране чрезвычайное положение в связи с кризисом энергоснабжения. МИД назвал сроки запуска прямых рейсов в ЮАР

Ежедневные отключения электричества в моменты пиковой нагрузки происходят в ЮАР в с ноября.

"Нашей первоочередной задачей является восстановление энергетической безопасности. Мы находимся в тисках глубокого энергетического кризиса, семена которого были посеяны много лет назад. Национальный центр по борьбе с бедствиями классифицировал энергетический кризис как катастрофу. Мы объявляем режим национального бедствия, чтобы отреагировать на этот кризис и его последствия", — заявил президент в обращении к нации, запись которого транслировалась в его Twitter.

По словам Рамафосы, указ о чрезвычайном положении уже опубликован в официальном бюллетене и вступает в силу немедленно.

Президент заявил, что режим ЧП позволит правительству обеспечить ряд практических мер для поддержки предприятий, хранения и розничных поставок продуктов питания, а также развертывания генераторов и солнечных батарей и бесперебойного энергоснабжения.

Кроме того Рамафоса объявил, что назначит министра энергетики в Президентуре, который возьмет на себя полную ответственность за надзор за всеми аспектами борьбы с кризисом.