МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Россети" в рамках отраслевого нацпроекта "Энергоэффективная подстанция" провели модернизацию на подстанции 750 кВ "Новобрянская", которая входит в топ-5 крупнейших энергообъектов Центрального федерального округа. Введена в работу интеллектуальная система охлаждения оборудования. Инновация позволит снизить расход энергии на собственные нужды до 795,1 тыс. кВтч/год, сообщает компания.

В ходе модернизации использованы решения R&D-центра Группы "Россети", которые уже применяются на объектах сверхвысокого класса напряжения, например, на самой мощной подстанции России — 750 кВ "Владимирская".

Силовые автотрансформаторы оборудованы системой частотного регулирования охлаждения, которая определяет оптимальные режимы работы двигателей вентиляторов и маслонасосов на основе данных о температуре оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме онлайн. Кроме того, на шунтирующем реакторе 110 Мвар энергетики установили систему, позволяющую использовать выделяемое тепло для отопления зданий.

Мощность подстанции 750 кВ "Новобрянская" составляет 3 513,44 МВА. Объект входит в состав Брянского энергокольца и обеспечивает распределение электроэнергии, поступающей сразу от трех атомных электростанций: Курской, Смоленской и Нововоронежской. От надежной работы центра питания зависит электроснабжение предприятий агрохолдинга "Мираторг" и Брянского машиностроительного завода — ведущего производителя тепловозов России.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.