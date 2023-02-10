МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной и непредсказуемой. На ЗАЭС устранили все критически важные повреждения инфраструктуры

"Ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий. Перенос запланированной ротации слишком ясно отражает необходимость срочных мер по защите станции и работающих на ней людей", — приводятся на сайте МАГАТЭ слова Гросси.

В заявлении также отмечается, что на этой неделе Государственная инспекция ядерного регулирования Украины проинформировала МАГАТЭ, что позволит ЗАЭС возобновить работу по выработке энергии только после ее возвращения под контроль Киева. Кроме того, украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ в пятницу, что Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили выработку энергии в качестве меры предосторожности, говорится в заявлении.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.