МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока", следует из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости. В Берлине прокомментировали расследование Херша по "Северным потокам"

Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые в конце сентября того же года разрушили три из четырех газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.

Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.

В частности, 8 июня американский противолодочный самолет Poseidon выполнил серию кругов над местами будущих трех взрывов на трубопроводах "Северного потока" к северо-востоку от острова Борнхольм.

Затем американский самолет сменил немецкий разведчик P-3 Orion, барражировавший до этого в зоне ожидания западнее Борнхольма. Самолет Германии выполнил "восьмерку" над местом будущего взрыва на газопроводе восточнее острова.

Американский Poseidon 9 июня выполнил полеты над местами предстоящих происшествий на "Северном потоке" как северо-восточнее, так и восточнее Борнхольма.

С 11 по 15 июня самолеты США Poseidon каждый день кружили именно над местами будущих диверсий, зачастую совершая множество поворотов и петель на низкой высоте. А 16 июня полеты в районе случившегося впоследствии в конце сентября инцидента снова выполнил немецкий P-3 Orion.

Корреспонденту РИА Новости не удалось найти таких же конкретно ориентированных на районы будущих взрывов полетов самолетов НАТО в ближайшие несколько дней за границами периода 8-16 июня.

Из доступных в архиве портала треков следует, что минимальная высота полета военных самолетов США и Германии над Балтийским морем в местах залегания газопроводов составляла менее 600 метров. Однако она могла быть еще ниже в тех частях маршрута, которые не попали на запись системы открытого мониторинга.

Как отметил военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, вероятнее всего, самолеты НАТО в июне вели в районе газопроводов мониторинг и анализ обстановки для сопровождения работы диверсионных групп боевых пловцов.

"Возможно, уже в этот момент диверсанты вели закладку взрывчатки. Соответственно, им нужно было контролировать морскую акваторию на предмет наличия или отсутствия там судов, которые могли бы вскрыть проводимую операцию. А с другой стороны, при необходимости такой мониторинг позволил бы принять быстро меры по эвакуации группы подводных диверсантов, если бы у них возникли какие-то сложности или их обнаружили. Все-таки операция проводилась в зоне интенсивного судоходства, а также в зоне, где активно работают средства контроля надводной и подводной обстановки", — сказал он РИА Новости.

По его словам, данные с Flightradar ложатся в кейс информации, распространенной Хершем.

"Поэтому я полагаю, что необходимо формирование международной журналистской расследовательской группы по терактам на "Северном потоке — 1,2". В рамках этой группы нужно собирать все факты, обстоятельства и документы. Должен быть создан соответствующий сайт, куда будут аккумулироваться новые данные, чтобы в дальнейшем результаты расследования были оформлены в виде полноценного доклада с презентацией его в ООН и на других международных площадках с требованием принять соответствующие меры реагирования со стороны международного сообщества на диверсионно-террористическую деятельность США", — добавил эксперт.