МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил Чарымырата Пурчекова от обязанностей вице-премьера, курирующего электроэнергетику, строительство и промышленность, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". РЖД реконструируют в Туркмении завод 1881 года

Глава государства принял соответствующее решение на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2022 год.

Вице-премьером по электроэнергетике, строительству и промышленности назначен Баймырат Аннамаммедов, до этого занимавший пост министра промышленности и строительного производства.

Туркменский лидер поручил новому вице-премьеру продолжить работу по увеличению производства электроэнергии и строительству новых электростанций для надежного обеспечения электроэнергией потребителей в стране и за рубежом, а также по развитию зеленой электроэнергетики и строительству солнечных электростанций.

Кроме того, президент поручил укреплять производственную базу промышленности строительных материалов, вывести на проектную мощность действующие предприятия химической индустрии, модернизировать их и организовать строительство новых предприятий отрасли.

Также на расширенном заседании правительства Сердар Бердымухамедов освободил Мухамметгелди Сердарова от должности министра финансов и экономики в связи с переходом на другую работу. Новым главой этого министерства назначен Сердар Джораев, ранее работавший в должности заместителя министра.