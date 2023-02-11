МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Мировое сообщество обязано пересмотреть свое отношение к Соединенным Штатам из-за терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", пишут обозреватели китайского издания Huanqiu. В Берлине прокомментировали расследование Херша по "Северным потокам"

В материале содержится призыв к странам мира обратить внимание на ставшие известными благодаря расследованию журналиста Херша подробности очевидной причастности властей США к этому вопиющему инциденту, несмотря на сопротивление некоторых государств.

"Получили огласку подробности, которые холодят душу. К примеру, сообщается, что Вашингтон вынашивал свои планы с конца 2021 года, еще задолго до начала конфликта на Украине. Во время более чем девятимесячных дебатов Вашингтон сосредоточился не на том, взрывать ли газопровод "Северный поток", а в большей степени на том, как не оставить после себя никаких улик, поэтому исполнение было тщательно спланировано с точки зрения того, кто, где и когда это сделает", — рассказали журналисты. Все решится во вторник

Они также подчеркнули, что для администрации Байдена уничтожение совместного проекта России и Германии имело огромное политическое и экономическое значение.

"Подрывая газопровод "Северный поток", американцы отлично понимали, что они разрушают единственный оставшийся мост для построения общей безопасности в Европе. Таким образом, у западноевропейских стран не осталось другого выбора, кроме как поставить себя в полную зависимость от поставок газа из США, объясняется в статье.

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября — именно тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия расследуют происшедшее, однако пока не пришли ни к каким конкретным результатам. В Кремле назвали аварию "актом международного терроризма".

Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.