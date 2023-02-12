МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Председатель верхней палаты парламента Туркмении, Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудил вопросы активизации партнерства в энергетической сфере, сообщает в воскресенье Туркменское телевидение. Президент Туркмении поручил увеличить в 2023 году ВВП страны на 6,5%

В Абу-Даби экс-президент Туркмении провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном и заместителем председателя Кабмина ОАЭ, министром по делам президента шейхом Мансуром Бин Зайедом Аль-Нахайяном.

В ходе этих встреч были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в энергетике, транспортно-коммуникационном секторе, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, судостроении, высоких технологиях, а также финансовой сфере при реализации важных проектов. Особое внимание на переговорах было уделено активизации взаимодействия в топливно-энергетической отрасли, нефтеперерабатывающей промышленности, инвестиционной сфере.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул готовность Туркмении к значительному расширению сотрудничества с компаниями ОАЭ в топливно-энергетической сфере. По его словам, это имеет важное значение в свете решения задач по диверсификации нефтегазовой отрасли Туркмении и вводу в строй новых предприятий по производству высококачественной продукции, ориентированной на экспорт.