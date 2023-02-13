МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Расходы европейских стран в адрес потребителей энергии в связи с ростом цен на нее достигли почти 800 миллиардов евро, и из этой суммы треть пришлась на Германию, следует из отчета брюссельского аналитического центра Bruegel. Эксперт спрогнозировал снижение закупок Европой трубопроводного газа

"С начала энергетического кризиса в сентябре 2021 года 792 миллиарда евро было распределено и выделено в европейских странах для защиты потребителей от роста расходов на энергию", — говорится в обзоре.

Из этой суммы 681 миллиард евро пришелся на страны ЕС, где расходы отдельно Германии составили 268 миллиардов, отмечается в сообщении. На Великобританию пришлось 103 миллиарда, а Норвегия потратила на эти цели 8,1 миллиарда евро.

В докладе при этом отмечается, что основной упор властей был направлен на попытки затормозить удорожание энергии, а не на прямые ассигнования потребителям.

"Анализ показывает, что правительства ЕС, Норвегии и Великобритании отдавали предпочтение нецелевым мерам, которые искажали цены, например, снижению акцизных сборов и НДС, по сравнению с мерами, непосредственно поддерживающими домохозяйства и фирмы", — отмечается в отчете.