МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава отдела низкоуглеродной энергетики BP Аня-Изабель Дотценрат заявила в интервью газете Financial Times, что нет абсолютно никакой связи между решением компании поддерживать высокие объемы добычи ископаемого топлива и более низкой доходностью возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

Ранее компания "ошеломила сектор решением частично отказаться от своих крупнейших в отрасли обязательств снизить добычу нефти и газа к 2030 году", отмечает издание.

"Нет абсолютно никакой связи между уверенностью в прибыли от возобновляемых источников энергии и целевыми показателями добычи нефти и газа. У меня есть поддержка для развертывания капитальных вложений в размере 30 миллиардов долларов до конца десятилетия", — сказала в интервью Дотценрат.

По словам Дотценрат, компания будет максимизировать прибыль от ветряных и солнечных проектов наряду с низкоуглеродными предприятиями с более высокой доходностью, такими как производство водорода и зарядка электромобилей. В США резко сократилось число газовых установок

"Вот почему мы очень активно работаем в Нидерландах, Германии и Великобритании, потому что именно там у нас есть отличные возможности интеграции с водородом, с электротранспортом, с торговлей, с электротопливом", — заключила она.

Британская BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Компания по итогам прошлого года получила чистый убыток на 2,5 миллиарда долларов.