МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россия в 2022 году увеличила поставки угля в Китай на 11,2% до 59,52 миллиона тонн, в Индию — почти в 2,5 раза, до 16,7 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Минэнерго разработало проект концепции угольной реформы ДНР и ЛНР

"Одними из основных внешнеэкономических партнеров России остаются Китай и Индия. Оба государства продолжают наращивать импорт российского угля. За прошлый год наша страна экспортировала в Китай 59,52 миллиона тонн угля (+11,2% к 2021 году), в Индию – 16,7 миллиона тонн (+147,8% к 2021 году)", — написал Новак.

Он напомнил, что в целом в течение 2022 года в РФ было добыто 443,6 миллиона тонн угля, что чуть больше показателей прошлого года. Экспорт же снизился на 7,5% и составил 210,9 миллиона тонн. При этом на 12,2%, до 172,42 миллиона тонн, выросли поставки на внутренний рынок.

"Рассчитываем, что к 2030 году экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет в 1,5-2 раза", — добавил Новак.

Вице-премьер отметил, что сегодня усилия государства и угольных компаний направлены на дальнейшую переориентацию экспорта российского угля в страны АТР, а также стимулирование роста спроса на уголь на внутреннем рынке. Новак напомнил, что для этого предусматривается модернизация Восточного полигона железных дорог (II этап), что приведет к увеличению провозной способности БАМа и Транссиба на экспорт до 180 миллионов тонн в год.

Также ведется строительство железнодорожной ветки "Эльга — Чумикан", что обеспечит рост объемов отгрузок угля до 10 миллионов тонн в год в 2025 году и до 30 миллионов тонн в год в 2030 году, указал Новак.

"В октябре 2021 года был заключен меморандум с Индией на поставку 40 миллионов тонн в год коксующегося угля до 2030 года, что будет дополнительным стимулом развития угольной отрасли России. Заинтересованность Индии в увеличении закупок российского твердого топлива связана с планами страны диверсифицировать источники поставок угля и снизить зависимость от импорта австралийского угля", — также отметил вице-премьер.