МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Осенне-зимний период (ОЗП) в России проходит в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Поставки газа по "Силе Сибири" достигли рекорда в 2022 году, заявил Новак

"Особое значение, как и все предыдущие годы, придается прохождению осенне-зимнего сезона. Здесь все идет в штатном режиме", — отметил Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщал, что подготовка к отопительному сезону в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов прошла по плану, паспорта готовности получили 96% субъектов и 97% объектов энергетики, а у российской энергосистемы достаточный резерв мощностей для прохождения ОЗП.