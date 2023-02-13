Новак заявил, что осенне-зимний период проходит в России в штатном режиме
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Осенне-зимний период (ОЗП) в России проходит в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Особое значение, как и все предыдущие годы, придается прохождению осенне-зимнего сезона. Здесь все идет в штатном режиме", — отметил Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщал, что подготовка к отопительному сезону в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов прошла по плану, паспорта готовности получили 96% субъектов и 97% объектов энергетики, а у российской энергосистемы достаточный резерв мощностей для прохождения ОЗП.
https://1prime.ru/energy/20230213/839787295.html
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