МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Энергетики за 2022 год восстановили электроснабжение свыше 35 тысяч жилых домом и более 600 соцобъектов в новых регионах России, сообщил вице-премьер Александр Новак. Новак сравнил цены на бензин в России и Европе

"Российские энергетики активно работают над восстановлением энергетической инфраструктуры на новых территориях Российской Федерации. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях восстановлено электроснабжение более 35 тысяч жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения", — написал он в своей статье в журнале "Энергетическая политика".

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры газоснабжения, добавил вице-премьер. В прошлом году было построено два газопровода протяженностью 71,5 км и 11,1 км, благодаря которым удалось обеспечить газом 187 тысяч абонентов.

"По итогам прошлого года газифицировано дополнительно 377 населенных пунктов, порядка 70 тысяч домовладений и квартир, 296 котельных. К 2024 году уровень газификации должен достичь 74,7%, к 2030 году — 82,9% (по состоянию на 1 января 2023 года уровень газификации Российской Федерации составляет 73%)", — отметил Новак. Он напомнил, что строительство магистральной и распределительной инфраструктуры в целом по стране является одной из приоритетных задач в рамках исполнения перечня поручений президента о завершении газификации к 2030 году. Новак оценил ход отопительного сезона в России

Новак также заметил, что программа социальной газификации в РФ теперь стала бессрочной. На конец 2022 года по ней заключено порядка 750 тысяч договоров на присоединение к газораспределительным сетям. До границ земельного участка газ подведен к более 500 тысячам домовладений, что в 2,5 раза больше уровня предыдущих лет. При этом общий потенциал догазификации составляет более 2 миллионов домовладений, заключил вице-премьер.