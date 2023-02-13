МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Китайская национальная нефтегазовая компания CNPC близка к заключению соглашения с катарской QatarEnergy о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в КНР, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Евросоюз надеется на продолжение поставок СПГ через Египет

"CNPC согласовала с Катаром основные положения соглашения, которое будет очень похоже на соглашение с Sinopec", — цитирует агентство неназванного представителя китайской компании.

В ноябре Катар подписал с китайской Sinopec договор на поставку в КНР 4 миллионов тонн СПГ в год в течение 27 лет. Как отметили в QatarEnergy, это стало самым долгосрочным контрактом в истории отрасли.

По данным главного таможенного управления КНР, которые приводит Рейтер, импорт СПГ из Катара в азиатскую страну в прошлом году подскочил на 75% по сравнению с 2021 годом, до 15,7 миллиона тонн. Это составляет около четверти общего импорта СПГ в Китай.

China National Petroleum Corporation (CNPC) является крупнейшим производителем и поставщиком нефти и газа в Китае. Компания владеет нефтегазовыми активами в более чем 30 странах.

QatarEnergy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.