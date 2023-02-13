ВАРШАВА, 13 фев — ПРАЙМ. Рост цен на уголь в Польше за год составил от 100 до 200%, сообщает газета Rzeczpospolita. Эксперты назвали главный фактор, влияющий на мировой энергорынок

Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его доступности и цене.

"Добыча угля в Польше, несмотря на заявления польских политиков о его увеличении, снова падает. Импорт растет, потому что структура спроса не адаптирована к предложению", — говорится в сообщении.

Ссылаясь на данные Агентства по развитию промышленности, газета отмечает, что "цены на уголь для польской энергетики в годовом исчислении выросли в 2022 году на 100%, а для теплоснабжения аж на 200%". Новак сравнил цены на бензин в России и Европе

Отмечается, что польский индекс цен на уголь для энергетики в декабре прошлого года составил 535,13 злотых за тонну, и по сравнению с декабрем 2021 года эта сумма выросла примерно на 100%. Индекс же цен угля для теплоснабжения достиг в декабре прошлого года значения 1193,24 злотого за тонну, что на 200%. больше, чем в декабре 2021 года.

Одновременно, согласно данным министерства климата и окружающей среды, с января по декабрь 2022 года было импортировано в целом около 19,4 миллиона тонн каменного угля. По данным министерства государственных активов, 15,7 миллиона тонн этого объема составил энергетический уголь.