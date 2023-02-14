АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. Подача электроэнергии и газа в пострадавшие от землетрясений турецкие районы практически восстановлена, сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез. Эксперт рассказал, как землетрясение в Турции отразилось на валютных торгах

В понедельник, 6 февраля, в юго-восточной части Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, самые разрушительные с 1939 года. Согласно поседним данным число жертв катастрофы превысило 31 тысячу человек.

"Работы по восстановлению подачи электроэнергии и природного газа в пострадавшие от землетрясений провинции страны в большинстве своем завершены", — сказал министр. Его слова приводит издание Anadolu.

Донмез добавил, что работа завершится в ближайшее время, сразу после проверки зданий и сети и оценки ущерба.

Как отметил глава ведомства, в зоне происшествий круглые сутки работают отряды министерства, участвуют в спасательных операциях. Наибольшие повреждения зафиксировали в Хатае, Кахраманмараше и Адыямане, подчеркнул Донмез.