МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Россети" и АО "Сетевая компания" Татарстана подписали соглашение о взаимодействии и намерены расширить сотрудничество для обеспечения надежности и развития сетевого комплекса России. Глава региона Рустам Минниханов и генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин обсудили обеспечение технологического суверенитета энергетической отрасли, сообщает компания.

"В условиях санкционных ограничений приоритетным вопросом в энергетике стало импортозамещение электросетевого оборудования и технологий. В Татарстане имеются компетенции в сферах производства электротехнической продукции и оборудования для генерации. Нам важно наладить взаимное сотрудничество для замещения импорта собственным производством", — подчеркнул Минниханов.

По словам Рюмина, в республике работает много предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию для нужд энергетики. "Руководство региона уделяет особое внимание развитию промышленного сектора, что стимулирует рост производств", — отметил он.

"Россети" и регион прорабатывают совместные предложения по совершенствованию законодательства в сфере электроэнергетики. Уже налажено взаимодействие по обмену информацией, комплектованию оборудования и аварийного запаса, совершенствуют механизмы предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.