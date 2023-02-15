МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ПАО "ЭЛ5-Энерго" (ранее – "Энел Россия") объявила о запуске процесса изменения корпоративного стиля и представила новый логотип компании. "ЭЛ5-Энерго" утвердила бизнес-план на 2023-2025 годы

"ЭЛ5-Энерго" запускает процесс изменения корпоративного стиля и представляет новый логотип бренда, который состоит из многоцветного изображения названия компании и графического элемента", — говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, буква "Э" в логотипе символизирует электроэнергетическую отрасль и стилизована в виде стрелки компаса, буква "Л" – принадлежность новому мажоритарному акционеру ПАО "Лукойл", цифра 5 – отсылка к историческому названию компании ОГК-5,

"Динамичный элемент стилизован под вращающуюся турбину, работающие лопасти ветрогенератора, а также цветочное изображение, символизирующее экологичность проектов компании", — отмечается в сообщении.

В октябре 2022 года итальянская Enel продала свою долю в "Энел Россия" (56,43%) нефтяной компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк-Фрезия". Новые владельцы переименовали компанию из "Энел Россия" в "ЭЛ5-Энерго". По информации на сайте компании, по состоянию на январь 2023 года 56,43% акционерного капитала принадлежат "Лукойлу", 30,63% — миноритарным акционерам, 7,4% — UROC Limited.

Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую ВЭС и Кольскую ВЭС (пока запущена первая очередь на 170 МВт, 84% от проектной мощности). Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,9 Гкал.ч по выработке тепла.