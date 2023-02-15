ТАШКЕНТ, 15 фев — ПРАЙМ. Министерство энергетики Узбекистана привлечет Energy China для строительства солнечных электростанций в трех регионах общей мощностью 2 ГВт в 2024 году, сообщает в среду пресс-служба минэнерго. Туркмения безвозмездно отправит в Узбекистан сжиженный газ

"Подписан меморандум о взаимопонимании с китайской компанией CEEC Energy China по строительству солнечных фотоэлектрических электростанций общей мощностью 2000 МВт в Узбекистане", — говорится в сообщении в телеграм-канале минэнерго. Документ подписан в ходе визита в Китай министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова.

В рамках меморандума китайская компания построит станции в трех областях Узбекистана — Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской за счет прямых инвестиций в размере 2 миллиарда долларов.

Первые мощности планируется ввести в эксплуатацию к концу этого года, а на полную мощность они заработают в 2024 году. Станции будут производить 5,2 миллиарда кВт.ч электроэнергии и экономить 1,4 миллиарда кубометров природного газа ежегодно.

Ранее Мирзамахмудов сообщал интернет-изданию gazeta.uz, что к проектам по строительству объектов альтернативной энергетики могут привлечь компании из Китая, которые могут реализовать проект в короткие сроки.

В Узбекистане в 2021-2022 годах построены первые две солнечные станции. Masdar из ОАЭ и французская Total Eren ввели в эксплуатацию мощности по 100 МВт в Навоийской и Самаркандской областях соответственно на условиях государственно-частного партнерства сроком по 25 лет. Masdar также выиграла тендеры на строительство к осени 2023 года еще трех станций общей мощностью около 900 МВт.