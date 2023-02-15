АШХАБАД, 15 фев — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудили в среду в Ашхабаде вопросы развития туркмено-российского партнерства в топливно-энергетической сфере, сообщает Туркменское телевидение. "Газпром" вывели из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы реализации имеющегося потенциала взаимодействия в сфере ТЭК", — говорится в сообщении.

Президент Туркмении на переговорах отметил, что "нынешний визит главы "Газпрома" в Ашхабад будет способствовать укреплению эффективного двустороннего партнерства в топливно-энергетической сфере и дальнейшему расширению многоотраслевого туркмено-российского взаимодействия".

Также, на переговорах было отмечено, что двустороннее топливно-энергетическое партнерство, развитию которого стороны уделяют особое внимание, располагает большими возможностями и богатым опытом совместной работы.

В этой связи туркменский лидер подчеркнул, что "приоритетными направлениями политики Туркменистана в топливной энергетике являются модернизация предприятий ТЭК, повышение эффективности работы добывающих и перерабатывающих отраслей, диверсификация экспорта энергоресурсов и реализация совместных проектов в этой сфере".

Другие подробности встречи не сообщаются.

Согласно последнему контракту, который действует с 2019 года, "Газпром" ежегодно закупает в Туркмении 5,5 миллиарда кубометров природного газа. Однако в 2021 году эти закупки составили около 10 миллиардов кубометров.