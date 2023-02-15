2023-02-15T21:39:02+03:00
2023-02-15T21:39:02+03:00
2023-02-15T21:39:02+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20230215/839819015.html
ЕС увеличил выбросы парниковых газов в 2022 году
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз увеличил выбросы парниковых газов в третьем квартале прошлого года на 2% в годовом исчислении, сообщается в релизе статистического бюро Евросоюза Евростат. "В третьем... ПРАЙМ, 15.02.2023
энергетика, новости, ес, парниковые газы, выбросы
https://1prime.ru/images/83833/95/838339545.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83833/95/838339545.jpg
https://1prime.ru/images/83833/95/838339544.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83833/95/838339544.jpg
https://1prime.ru/images/83833/95/838339532.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83833/95/838339532.jpg
https://1prime.ru/News/20221028/838632104.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Евросоюз увеличил выбросы парниковых газов в третьем квартале прошлого года на 2% в годовом исчислении, сообщается в релизе статистического бюро Евросоюза Евростат.
"В третьем квартале 2022 года выбросы парниковых газов в экономике ЕС составили 854 миллиона тонн эквивалента CO2, что на 2% больше, чем в том же квартале 2021 года", — говорится в нем.
Это увеличение в значительной степени связано с восстановлением экономики региона после ее замедления из-за COVID-19, уточняется в релизе.
"Фактически по сравнению с допандемическим третьим кварталом 2019 года выбросы парниковых газов в экономике ЕС сократились на 4%", — сообщает Евростат.