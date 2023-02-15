БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Евросоюз увеличил выбросы парниковых газов в третьем квартале прошлого года на 2% в годовом исчислении, сообщается в релизе статистического бюро Евросоюза Евростат. В ЕК посчитали, сколько средств нужно для достижения целей по выбросам СО2

"В третьем квартале 2022 года выбросы парниковых газов в экономике ЕС составили 854 миллиона тонн эквивалента CO2, что на 2% больше, чем в том же квартале 2021 года", — говорится в нем.

Это увеличение в значительной степени связано с восстановлением экономики региона после ее замедления из-за COVID-19, уточняется в релизе.

"Фактически по сравнению с допандемическим третьим кварталом 2019 года выбросы парниковых газов в экономике ЕС сократились на 4%", — сообщает Евростат.