ПЕКИН, 16 фев — ПРАЙМ. Диверсия на "Северных потоках" вызвала опасения мирового сообщества относительно безопасности энергетической инфраструктуры, негативно повлияла на глобальный энергорынок, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Херш раскрыл цель подрыва "Северных потоков"

"Газопроводы "Северный поток" являются важной транснациональной инфраструктурой, и их подрыв оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок и мировую экологию", — подчеркнул дипломат.

По словам пресс-секретаря китайского ведомства, взрывы на трубопроводах привели к обеспокоенности государств по поводу безопасности транснациональной инфраструктуры.

На этом фоне Ван Вэньбинь отметил необходимость провести беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Подрыв двух российских газопроводов произошел 26 сентября прошлого года. По словам Владимира Путина — взрыв на "Северных потоках" являлся очевидным терактом.