МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Русснефть" увеличила добычу нефти и конденсата в прошлом году на 4,5%, почти до 6,5 миллиона тонн, газа — на 3,6%, почти до 1,9 миллиарда кубометров, следует из годовой отчетности компании по РСБУ. Цены на нефть растут на коррекции и ослаблении доллара

Согласно приложенной таблице, в позапрошлом году компания добыла 6,179 миллиона тонн нефти и конденсата и 1,801 миллиарда кубометров газа. В 2022 году добыча "Русснефти" увеличилась до 6,456 миллиона тонн нефти и конденсата и 1,866 миллиарда кубометров газа. Следовательно, рост добычи составил 4,5% и 3,6% соответственно.

Также в отчетности указывается, что компания по итогам года произвела 12,025 тысячи тонн нефтепродуктов.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.