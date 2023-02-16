БУДАПЕШТ, 16 фев — ПРАЙМ. Будапешт готов на все, чтобы исключить из очередного пакета европейских санкций ограничения поставок нефти по "Дружбе" и сотрудничество с Россией в атомной энергетике, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. СМИ узнали, почему Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций

"Мы в ходе дискуссий, конечно, сделаем все для того, чтобы по трубопроводу "Дружба" поступала нефть и чтобы АЭС "Пакш" могла работать… Разумеется, мы отвергаем все предложения, ограничивающие поставку нефти и сотрудничество в ядерной сфере (с Россией)", — отметил министр.

Сийярто добавил, что Еврокомиссия продолжает предлагать антироссийские ограничения, которые усугубляют экономический кризис в Европе и ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Венгерские власти неоднократно заявляли, что не поддержат ограничения против российской энергетики.