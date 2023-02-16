МАДРИД, 16 фев — ПРАЙМ. Импорт Испанией российского дизельного топлива в 2022 году достиг максимума за чуть более чем десять лет, сообщила в четверг газета El Confidencial с ссылкой на Корпорацию стратегических резервов нефтепродуктов (Cores). Минэнерго Венгрии предупредило о дефиците дизельного топлива в Европе

По их информации, в прошлом году испанские компании импортировали 851 000 тонн дизельного топлива из России, что является самым высоким показателем с 2011 года. Таким образом, Россия в минувшем году стала второй по объемам поставок дизеля страной, уступив лишь Италии.

Также ранее сообщалось, что импорт газа из России в Испанию с января по декабрь 2022 года увеличился почти на 50% по сравнению с 2021 годом. Однако королевство в прошлом году сократило импорт российской нефти — на 72,8%, свидетельствуют данные Cores.

Санкции в отношении российской нефти, поставляемой морским путем, вступили в силу с 5 декабря, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля. ЕС и страны "Группы семи" установили лимиты цен: 60 долларов за баррель для нефти и 100 долларов за баррель для нефтепродуктов. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.