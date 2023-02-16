МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Дочернее предприятие Shell начало добычу на месторождении Vito в Мексиканском заливе у побережья США, следует из пресс-релиза материнской компании. Shell перестала получать российский газ с "Сахалина — 2"

"Shell Offshore Inc., дочерняя компания Shell plc, объявила о начале добычи на эксплуатируемой Shell плавучей добывающей платформе Vito в Мексиканском заливе США. С предполагаемым максимальным объемом добычи 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день", — говорится в сообщении.

Месторождение Vito принадлежит Shell Offshore Inc. (63,11% оператора) и Equinor (36,89%).

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.