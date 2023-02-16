Siemens опровергла сообщения о запрете поставок оборудования на АЭС "Аккую"
Siemens опровергла новости об отказе в выдаче разрешения на поставку оборудования для "Аккую"
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БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Компания Siemens Energy в ответе на запрос РИА Новости опровергла сообщения об отказе выдавать компании разрешение на поставку оборудования для строящейся Росатомом АЭС "Аккую" в Турции.
Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники писало, что власти Германии не выдали Siemens Energy необходимого разрешения на поставку оборудования на АЭС "Аккую" в Турции. Издание предположило, что власти Германии опасаются вывоза оборудования в РФ.
"Боюсь, российские СМИ были не совсем точны. Ответственность за это несет Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA), которое просто еще не приняло решение по заявке", — сообщил спикер Siemens.
https://1prime.ru/energy/20230216/839832725.html
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