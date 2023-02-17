МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Франция не поддержала введение санкций ЕС против российской атомной энергетики, следует из материала европейского издания Politico. Siemens опровергла сообщения о запрете поставок оборудования на АЭС "Аккую"

О том, что 10-й пакет европейских санкций не коснется российского атома, в четверг сообщил генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.

Как и ожидалось, санкции не поддержала Венгрия, которая последовательно выступает против любых мер, ограничивающих сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.

"Франция также проявила осмотрительность: в начале этой недели представитель министерства экономики Франции заявил журналистам, что "многие атомные электростанции используют топливо российского производства", — говорится в публикации издания.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Французская энергетическая компания EDF закупила в 2022 году у России 153 тонны обогащенного урана, таким образом на РФ приходится 15% деятельности EDF по обогащению урана, сообщило в конце минувшего года издание Point.

EDF, выкупив у американской GE Steam Power бизнес по производству турбин для АЭС, будет тем самым участвовать в проектах "Росатома" по строительству атомных станций в разных странах. Ранее сообщалось, что в портфеле заказов турбинного бизнеса GE Steam Power, расположенного во Франции, примерно 60% приходится на заказы для проектов "Росатома" по сооружению новых энергоблоков.

В декабре 2021 года "Росатом" и французская Framatome подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном как на расширение партнерства по производству ядерного топлива и автоматики управления АЭС, так и на совместную работу в новых областях. "Росатом" в кооперации с Framatome поставляет топливо и компоненты из регенерированного урана на западноевропейские АЭС.