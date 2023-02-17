МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Для завершения строительства и запуска в Казани мусоросжигающей ТЭС (МТЭС) не хватает импортного оборудования, подконтрольная "Ростеху" компания "РТ-Инвест" просит господдержки, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замгендиректора компании Тимура Котляра. Власти запустили новую систему планирования развития электроэнергетики

"Для завершения создания завода в Республике Татарстан в связи с выходом зарубежного технологического партнера из проекта из-за санкционной политики недружественных государств требуется повысить степень локализации до 90%", — приводит издание слова Котляра в письме замглавы Минприроды Дмитрию Тетенькину.

Газета напомнила, что оснащение для завода должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, но из-за пандемии и санкций отказался от этого. В письме уточняется, что для повышения уровня локализации оборудования МТЭС необходимо за счет господдержки наладить выпуск колосниковой решетки, электротехнического оборудования и комплекс очистки дымовых газов.

Ранее компании для строительства пяти заводов уже предоставлялась господдержка. Поэтому "РТ-Инвест" снова обратилась к властям для запуска завода. Локализация также поможет "обеспечить технологический суверенитет нашей страны в отрасли", пишет СМИ со ссылкой на компанию.

В Минпромторге прокомментировали ситуацию, отметив, что строительство заводов энергоутилизации в РФ продолжается с привлечением госкорпорации "Росатом". Кроме того, в стране производят "необходимое и дополнительное оборудования для заводов с постепенным углублением локализации".

Минприроды считает, что меры поддержки в первую очередь необходимы "на компенсацию удорожания проекта от производства нового отечественного оборудования в единичном экземпляре".

Подконтрольная "Ростеху" компания "РТ-Инвест" с 2017 года строит пять МТЭС мощностью 335 МВт, или 3,35 миллиона тонн мусора в год. Четыре МТЭС строятся в Подмосковье и одна — в Казани. Общая стоимость проекта — более 252 миллиардов рублей, в том числе 22,2 миллиарда рублей из бюджета РФ.

Объекты строятся по ДПМ сроком на 15 лет за счет энергорынка и должны были быть введены в эксплуатацию до 1 декабря 2022 года. В настоящее время ввод объектов затягивается, как поясняли в "РТ-Инвест" — из-за пандемии и санкций.