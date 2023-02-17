ПАРИЖ, 17 фев — ПРАЙМ. Убытки французской государственной энергогенерирующей компании EDF, которую власти Франции планируют национализировать, составили 18 миллиардов евро в прошлом году, сообщается в отчете компании, опубликованном в пятницу. Uniper подсчитала убытки, понесенные из-за замещения российского газа

"EDF понесла рекордные убытки в 17,9 миллиардов евро, увеличив свой долг также до рекордного уровня в 64,5 миллиарда евро", — сообщается в отчете компании.

"На результаты 2022 года оказало сильное влияние снижение производства электричества, а также исключительные меры регулирования, введенные Францией на фоне тяжелых условий рынка", — сообщил глава корпорации Люк Ремон в коммюнике. Ремон также подтвердил, что плановое производство электроэнергии в текущем году составит "от 300 до 330 Тв/ч". Отмечается, что на данный момент функционируют 43 из 56 атомных энергоблоков, а на 10 из 16 реакторов, где были выявлены проблемы с коррозией, проведены или проводятся ремонтные работы.

В начале июля премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что французское государство увеличит свою долю в энергетической компании EDF до 100%. Она объяснила это решение тем, что "чрезвычайная климатическая ситуация" требует радикальных решений и что Франция должна обеспечить свой "энергетический суверенитет" в ситуации конфликта на Украине. Правительство Франции готово потратить на национализацию крупнейшей в стране энергетической компании 9,7 миллиарда евро. Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 65 процентов

В начале 2022 года Франция объявила о том, что сохранит рост цен на электричество на уровне 4%, чтобы защитить население от резкого увеличения счетов за электроэнергию. Французское правительство распорядилось, чтобы EDF увеличила выработку атомной электроэнергии на 20 Тв/ч до 120 Тв/ч, для продажи фиксированной цене. Тогда же EDF оценила свои убытки от продажи атомной электроэнергии по более низким ценам в 8,4 миллиарда евро.

В марте правительство выпустило ряд постановлений, уточняющих условия производства дополнительного объема электроэнергии и установив цену в 46,2 евро за Мвт/ч. Позже EDF подала иск на 8,34 миллиарда евро во французский Верховный суд с целью компенсировать убытки из-за продажи электроэнергии по низким ценам из-за правительственных ограничений на стоимость электроэнергии.