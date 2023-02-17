МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Производство электроэнергии во Франции достигло самого низкого уровня с 1992 года из-за того, что кризис, возникший на фоне конфликта вокруг Украины, затронул производство, а многие ядерные реакторы сейчас находятся на техобслуживании, пишет Yeni Şafak. Французская энергокомпания EDF понесла рекордные убытки в 2022 году

Разумеется, не самую последнюю роль в снижении производства сыграло и прекращение Россией поставок энергоносителей из-за введенного эмбарго.

Французский оператор сети передачи электроэнергии "RTE" сообщил, что производство в стране "достигло дна", став самым низким за последние 30 лет — 279 тераватт-часов. Такое резкое падение было вызвано по-прежнему незавершившимся техническим обслуживанием некоторых из ядерных реакторов: большая часть из них находится на ремонте. Кроме того, выработка на тепловых электростанциях ограничена.

В 2021 году 69 процентов производства электроэнергии обеспечивалось атомными электростанциями. Однако в 2022 году, несмотря на ускорение технического обслуживания станций, этот показатель составил 62,7 процента. В Китае раскрыли, как Запад "отравил" себя, а не Россию

Турецкая газета отметила, что с середины 2022 года парижские власти начали экономить энергию. Они сократили внутреннее и наружное освещение зданий и заставили снизить температуру в общественных учреждениях до 19 градусов. Более того: после повышения цен на энергию, многие компании, занимающиеся промышленным производством в стране, приостановили производство.

Если не учитывать 2020-2021 годы, когда на ситуацию влияла пандемия коронавирусной инфекции, в прошлом году во Франции потребление электроэнергии уменьшилось на 4,2 процента по сравнению со средним показателем 2014-2019 годов, подытожило Yeni Şafak.