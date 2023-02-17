МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. На Украине с помощью биотоплива смогли заместить более 15 процентов потребления природного газа, заявил в пятницу председатель правления украинской Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха. Выдача ипотеки на Украине упала за 2022 год более чем в пять раз

"В целом в прошлом году Украина потребила около 30 миллиардов кубов природного газа, вместо 35, если бы не биоэнергетика. То есть, биоэнергетика уже заместила более 15% (потребления – ред.) природного газа", — приводит слова Гелетухи пресс-служба на сайте министерства агрополитики.

По его словам, производство биоэтанола и биогаза с 2010 года по 2020 год выросло в три раза, на сегодня средний темп прироста оценивается на уровне 11% в год. Эксперт подчеркнул, что потенциал производства биометана на Украине оценивается на уровне 10 миллиардов кубометров в год. Лидерами по производству биометана являются Винницкая, Киевская, Черкасская области, где производство биометана может составлять от 700-850 кубометров в год, резюмировал Гелетуха.

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщал, что Украина наращивает производство собственного биоэтанола и биогаза для замены импортных поставок газа.