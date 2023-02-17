МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в шутку сравнил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с былинным персонажем Соловьем-разбойником из-за шапки. Матвиенко пошутила о переходе Кудрина в "Яндекс"

Президент в пятницу в режиме видеоконференции поздравил сотрудников холдинга с 30-летием. Он обратил внимание на сдвинутую набок шапку Миллера, пошутив, что манера ношения головного убора напоминает Соловья-разбойника.

"Это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера", — добавил Путин.

Кроме того, российский лидер поблагодарил главу компании за строительство зала для дзюдо и самбо в рамках программы "Газпром — детям", пригласив его выйти на татами и оценить функционирование спортивного объекта.