"Соловей-разбойник". Путин пошутил про шапку Миллера
Путин в шутку сравнил Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой шапки
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в шутку сравнил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с былинным персонажем Соловьем-разбойником из-за шапки.
Президент в пятницу в режиме видеоконференции поздравил сотрудников холдинга с 30-летием. Он обратил внимание на сдвинутую набок шапку Миллера, пошутив, что манера ношения головного убора напоминает Соловья-разбойника.
"Это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера", — добавил Путин.
Кроме того, российский лидер поблагодарил главу компании за строительство зала для дзюдо и самбо в рамках программы "Газпром — детям", пригласив его выйти на татами и оценить функционирование спортивного объекта.
https://1prime.ru/energy/20230217/839842203.html
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