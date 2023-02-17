МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" нанесет по репутации США сильный удар, как и агрессия против Ирака или уход из Афганистана, написал в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков. В Китае раскрыли, как Запад "отравил" себя, а не Россию

Накануне журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о причастности Вашингтона к ЧП на магистралях, заявил в интервью Democracy Now, что Соединенным Штатам грозят колоссальные последствия, вплоть до выхода некоторых стран из Североатлантического альянса.

"Чтобы Европа отреагировала на этот прямой подрыв ее интересов, конкурентоспособности и экономических перспектив, она должна ощущать себя Европой и быть Европой, автономной от США. Такой Европы уже не существует", — написал Пушков.

Он отметил, что Европы времен Шарля де Голля, Вилли Брандта, Улофа Пальме и Урхо Кекконена уже нет, а новая элита региона не способна действовать самостоятельно и не хочет делать этого. Политик подчеркнул, что сейчас ЕС молчит, тем самым поддерживая действия американцев.

"Скорее, долгосрочные последствия для США будут в незападном мире, где уровень доверия к США падает с каждым годом", — заключил он.

Херш в своей статье, которая вышла на прошлой неделе, указал на причастность Соединенных Штатов к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" 26 сентября 2022 года. По его словам, президент США Джо Байден решался на это более девяти месяцев. Летом прошлого года, как говорится в статье, американские водолазы подложили восемь бомб под нитки магистралей, а активировали их уже норвежцы спустя несколько месяцев.