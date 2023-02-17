МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глава EDF Люк Ремон в пятницу пообещал возродить французскую электроэнергетическую компанию, которая в 2022 году понесла рекордный убыток в 17,9 млрд евро из-за беспрецедентного количества отключений на ее реакторах. Французская энергокомпания EDF понесла рекордные убытки в 2022 году

Выработка на АЭС компании упала до 34-летнего минимума, заставив EDF закупать электроэнергию на открытом рынке, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, в то время как цены на электричество в Европе резко выросли на фоне российско-украинского конфликта.

Кроме того, финрезультаты EDF ухудшились из-за попыток правительства ограничить подорожание электроэнергии для французских домохозяйств и защитить их от растущей инфляции.

EDF, находящаяся в процессе полной национализации, зафиксировала отрицательную скорректированную годовую EBITDA в размере 5 млрд евро, а ее чистый долг вырос до 64,5 млрд евро с 43 млрд евро годом ранее.

"Сегодня нашим приоритетом является нормализация деятельности EDF", — заявил журналистам гендиректор Люк Ремон, назначенный правительством в ноябре для проведения реорганизации электроэнергетической группы.

По его словам, выработка на АЭС во Франции в 2023 году должна составить 300-330 тераватт-часов против 279 тераватт-часов в прошлом году. При этом прошлогодний уровень выработки оказался наиболее низким с 1988 года, превратив Францию в нетто-импортера электроэнергии — впервые с 1980 года.

Скорректированная прибыль за этот год, как ожидается, будет "значительно выше" 18 млрд евро, полученных в 2021 году, указал Ремон. Группа также рассчитывает, что ее чистый долг в 2023 году превысит EBITDA не более чем в три раза.

Тем не менее группе нужно привлечь инвестиции в существующие реакторы на сумму в 33 млрд евро до конца 2028 года. При этом план строительства шести новых реакторов к 2050 году, анонсированный президентом Эммануэлем Макроном, как ожидается, обойдется еще в 52 млрд евро.

Кроме того, компании нужно заплатить миллиарды евро за запланированное строительство АЭС Сайзуэлл-C в Великобритании.

Правительство Франции дало Ремону шесть месяцев на разработку стратегии развития компании, которая вырабатывает основную часть электроэнергии в этой стране, однако сталкивается с задержками и перерасходом средств по существующим проектам.

Строительство нового реактора на АЭС Фламанвиль отстает от графика более чем на десять лет, в то время как оценочные затраты на него выросли более чем в 4 раза по сравнению с изначальным планом, достигнув 13,2 млрд евро.

В пятницу EDF сообщила, что 43 из 56 ее реакторов, простаивавших из-за затянувшегося техобслуживания и проверок в связи с коррозией, впервые обнаружившейся в конце 2021 года, в настоящее время функционируют.

Проблемы с коррозией были устранены или устраняются на 10 наиболее нестабильных реакторах. Еще на семи реакторах к концу 2023 года планируется заменить трубы, сообщила компания.

Правительство намерено получить полный контроль в компании и провести делистинг с фондовой биржи. К настоящему времени правительство аккумулировало 84% акций, однако реализация плана была приостановлена в ожидании решения суда по апелляции миноритарных акционеров. Как ожидается, решение будет вынесено в первой половине 2023 года, сообщила EDF.