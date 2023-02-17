МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Группа "Россети" до 2024 года инвестирует более 1,3 миллиарда рублей в модернизацию и развитие энергообъектов электросетевого комплекса республики Мордовия. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Рюмин на рабочей встрече с главой республики Артемом Здуновым.

"Мордовия обладает большим промышленным потенциалом, сфокусированным на выпуске инновационной продукции, в том числе, востребованной на объектах электросетевого комплекса. Также в республике традиционно сильные позиции у аграрного сектора, вводятся новые объекты жилья и социальной инфраструктуры. Развитие энергокомплекса поддержит позитивные тренды социально-экономического развития региона", — отметил он.

В 2023-2024 годах "Россети" проведут в Мордовии реконструкцию 13 высоковольтных линий электропередачи 220-500 кВ, обеспечивающих системную надежность электроснабжения потребителей. В распределительной сети предусмотрен комплекс мероприятий по установке интеллектуальных приборов учета и модернизации центров управления сетями (ЦУС).

По словам Здунова, модернизация электросетевого хозяйства и внедрение современных сберегающих технологий ведет к снижению аварийных ситуаций, сокращает время их устранения. "Это важно для наших жителей, в этом направлении будем развивать сотрудничество с "Россетями", — подчеркнул он.

В 2022 году компания обеспечила мощность, необходимую для развития крупнейшего в Мордовии производителя овощей — агрокомплекса "Тепличное" путем реконструкции трех центров питания 220 кВ. Реализованы проекты технологического присоединения комбикормового предприятия в Ковылкинском районе, а также модернизированы подстанции 110 кВ "Бабеево" и "Краснослободск".

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.