МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Читатели китайской газеты "Гуаньча" не удивились выводам журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрыву газопроводов "Северный поток" и Северный поток — 2" и считают, что Москва ни в коем случае не оставит этот поступок Вашингтона безнаказанным. Евродепутат пришел в ярость, говоря о диверсии США на "Северных потоках"

"Истина ясна: правительство США — это международный изгой, крупнейшая в мире террористическая организация и империя зла", — написал один из пользователей сайта.

"Правительство США всегда было самым большим хулиганом в мире, но его уродливое лицо слишком долго и слишком хорошо скрывали", — посчитал другой.

По мнению еще одного комментатора, более 90 процентов преступлений в мире совершают США и Британия или их тени.

"Как думаете, этот репортер умрет не своей смертью?" — задался вопросом юзер.

"Во-первых, этот репортер — не обычный репортер, а журналист уровня бога. Во-вторых, теперь, когда тайна была раскрыта, он не умрет. Понимаете логику?" — не согласился с ним другой.

"Случайная смерть была бы лишним доказательством его правоты, поэтому ему безопаснее все сказать", — добавилось позднее в дискуссии. Пушков рассказал, почему США ждет крах

По мнению еще одного читателя, Россия не оставит без ответа подобный поступок США.

С ним согласился еще один юзер, который ответил, что Америка с начала истории была угрозой для мира. Комментатор назвал США "закоренелым опасным террористом", а миру нужно приложить усилия, чтобы избавиться от него.

Журналист Сеймур Херш на прошлой неделе опубликовал собственное расследование о причастности США к подрыву "Северных потоков" в сентябре 2022 года: водолазы ВМС США заложили бомбы во время летний учений НАТО в Балтийском море, а уже осенью взрывчатку активировали норвежцы.