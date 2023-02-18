МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ожидает более трудная зима в следующем, 2024 году, написал в Twitter исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Об этом сообщает Lenta.ru. Франция не поддержала введение санкций Евросоюза против российского атома

По словам главы МЭА, он высоко оценил действия Евросоюза по преодолению энергетического кризиса нынешней зимой. Но в то же время он предсказал более трудный отопительный сезон в следующем году.

При этом Бирол призвал "создать новый генеральный план для европейской промышленности", но не разъяснил детали своего предложения.