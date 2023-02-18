Евросоюз предупредили о более тяжелой зиме в следующем году
Исполнительный директор МЭА Бирол: Евросоюз ожидает более тяжелая зима в следующем году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ожидает более трудная зима в следующем, 2024 году, написал в Twitter исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам главы МЭА, он высоко оценил действия Евросоюза по преодолению энергетического кризиса нынешней зимой. Но в то же время он предсказал более трудный отопительный сезон в следующем году.
При этом Бирол призвал "создать новый генеральный план для европейской промышленности", но не разъяснил детали своего предложения.
https://1prime.ru/energy/20230218/839849394.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.