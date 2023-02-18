МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Диверсии на "Северных потоках" — это акт "экономической войны" США против европейских союзников и партнеров, пишет иранское издание "Хамшахри" со ссылкой на слова директора Транснационального фонда мира и исследований будущего профессора Лундского университета Яна Оберга. Херш пообещал США ужасные последствия за подрыв "Северных потоков"

По мнению шведского аналитика, то, что ВМС США оказались причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" в прошлом году, как утверждает независимый американский журналист-расследователь Сеймур Херш, означает только одно — Вашингтон объявил "экономическую войну" своим союзникам в Европе.

Согласно отчету, опубликованному лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем, взрывчатое вещество для подготовки взрыва на газопроводах "Северный поток" могло быть установлено американскими водолазами в ходе учений НАТО Balltops, прошедших в июне 2022 года. Под видом военных учений они осуществили прикрытие операции, в результате которой вдоль участка газопровода были заложены мины. Через три месяца взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, при содействии властей Норвегии. Эта диверсия и стала причиной взрыва и последующего разрушения на трех ветках газопроводов "Северный поток".

По мнению Оберга, журналистское расследование Херша и его скрупулезный анализ фактов наглядно объясняют, как планировалась, готовилась и приводилась в действие эта операция. Однако выводы вовсе не оказались неожиданными: преступление готовилось и осуществлялось Соединенными Штатами при участии Норвегии, и оно было направлено против европейских союзников США, и прежде всего против Германии. Это объясняется тем, что из самых крупных и влиятельных государств-членов ЕС именно она проявляла наибольшее нежелание и скептицизм в отношении соблюдения политики антироссийских санкций, инициированных США и затрагивающих экспорт российских энергоносителей в ЕС. Евродепутат пришел в ярость, говоря о диверсии США на "Северных потоках"

Администрация Белого дома прореагировала на сообщения о разоблачениях, проведенных Хершем — официальный представитель пресс-службы Совета национальной безопасности Эдеринн Уотсон назвала все данные, приводимые Хершем по Северным потокам, "полной выдумкой".

Оберг подчеркнул, что действия США по выводу из строя "Северных потоков", нанесли колоссальный ущерб не только функционированию всей экономики Европы, но и усложнили жизнь простому населению ЕС.

"Сложившаяся на сегодняшний день ситуация представляется крайне опасной: уже ясно, что интеллектуальные и нравственные ценности не имеют никакого значения в современной политике, и при решении сложных международных проблем единственным средством их решения является милитаризм. Именно в такие времена мы и живем сейчас", — с сожалением отметил шведский аналитик.

Он также заявил, что милитаризм стал, по сути, новой религией, которая вдалбливает теряющему свое влияние на остальной мир Западу идею того, что при любых проблемах и трудностях можно цепляться за институт НАТО как за церковь. И именно потому западные СМИ почти полностью игнорируют такой неожиданный, яркий и удивительный анализ журналиста Херша.

"Вашингтон предпочитает использовать оружие, угрозы, тайные операции и закулисные игры со СМИ вместо диалога, посредничества ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, отказывается от дипломатии и выбирает насильственные действия, обман и ввод в заблуждение своих же собственных партнеров", — сказал Оберг. Глава Еврокомиссии сделала шокирующее заявление о России

Он задался вопросов, когда же европейцы, наконец, проснутся и поймут, что у них нет, и более не может быть никаких общих дел и, главное, общих интересов с США.

"Своими действиями Америка попросту утопила все остатки морали и утратила какое-либо моральное право именовать себя глобальным лидером", подытожил шведский аналитик.

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