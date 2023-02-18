СУХУМ, 18 фев — ПРАЙМ. Веерные отключения в Абхазии увеличены на один час из-за высоких нагрузок на энергосистему, сообщает в субботу пресс-служба РУП "Черноморэнерго". Премьер Абхазии рассказал о переговорах с Россией о выделении энергокредита

"РУП "Черноморэнерго" в связи с высокими нагрузками ввело дополнительные ограничения к действующему графику подачи электроэнергии по перетоку из РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера вынужденная и носит временный характер, "до снижения нагрузок в сети до приемлемых величин".

В Абхазии действуют веерные отключения электричества, которые с 1 февраля были увеличены до 5-7 часов в сутки из-за высокого потребления электроэнергии и критического уровня воды в Джварском водохранилище. С 4 февраля веерные отключения в части Абхазии уменьшились на два часа благодаря перетоку электроэнергии из России. При этом отмечается, что с момента перехода на новый график трёхчасовых ограничений, в энергосистеме Абхазии резко возросло потребление, а соответственно увеличилась нагрузка до критических величин.

В конце декабря 2020 года РУП "Черноморэнерго" приказало отключить все криптофермы на территории республики из-за энергокризиса в стране. За время рейдов в Абхазии были выявлены и отключены десятки тысяч устройств для извлечения криптовалюты. По данным минэкономики республики, нелегальные криптофермы выявляются в домах, гаражах, подвалах и сараях. В МВД Абхазии заработала "горячая линия" по сбору информации о незаконных подключениях майнеров. В начале февраля 2023 года в Абхазии по распоряжению президента республики Аслана Бжании был создан республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалюты, который возглавил премьер-министр Александр Анкваб.