ТОКИО, 18 фев — ПРАЙМ. Члены G7 в заявлении по итогам встречи глав МИД под председательством Японии подчеркнули важность усилий партнеров G7+ по предоставлению Украине энергетической помощи. Главы МИД G7 договорились усилить санкции против России

"Члены G7 подчеркнули важность согласованных усилий, предпринимаемых партнерами G7+ для предоставления Украине энергетической помощи, чтобы ослабить влияние российских атак на важную инфраструктуру", — говорится в документе.

Встреча прошла в Мюнхене, где главы МИД "семерки" принимают участие в конференции по безопасности. Переговоры длились 60 минут.

G7 + представляет собой межправительственную добровольную организацию, объединяющую страны, которые либо сталкиваются с активными конфликтами, либо имеют недавний опыт конфликтов и нестабильности. В нее входят 20 стран-членов из Азии, Тихоокеанского региона, Африки и Карибского бассейна с общим населением 260 миллионов человек.