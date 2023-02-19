КИШИНЕВ, 19 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что договоры с "Газпромом" и Молдавской ГРЭС обязательно нужно пересмотреть. В Кишиневе начался массовый митинг против роста цен

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года — в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) на компенсации бытовым потребителям за газ, электроэнергию и отопление жилья. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.

"Имеющиеся у нас с "Газпромом" и Молдавской ГРЭС (принадлежит российской РАО ЕЭС – ред.) договоры заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть, переосмыслить. Однако этот вопрос относится не только к компетенции министерства энергетики, это комплексный вопрос, надо учитывать отношения с приднестровским регионом. У меня есть определенные взгляды и приоритеты в этой сфере, но рассказать о них сейчас я не могу", — сказал Парликов кишиневскому телеканалу Publika TV.

Он отметил, что министерство энергетики только формируется, у него даже нет собственного помещения и специалистов. "Я являюсь назначенным министром. Сейчас будем заниматься формированием команды", — уточнил чиновник. Уровень годовой инфляции в Молдавии в январе достиг 27,3 процента

Парликов подчеркнул, что планирует привлечь в команду в том числе специалистов из-за границы, но посетовал, что из-за низких зарплат мало кто согласен принять приглашение, даже из представителей диаспоры.

Ранее в четверг парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с бывшим генеральным секретарем совбеза Дорином Речаном. В программе нового премьера обозначено создание министерства энергетики. Предыдущая глава правительства Наталья Гаврилица заявила о своей отставке 10 февраля.